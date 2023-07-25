25 Temmuz 2023, Salı
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Adana depremi artçı deprem mi? AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar A Haber anlattı
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde, metruk bir ev hasar gördü. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tatar, "Bu bir artçı sarsıntı öncelikle onu söyleyelim. 6 Şubat depremlerinden sonra artçı sarsıntılardan bir tanesi. Etkin oluş süresi yaklaşık 5 saniye olarak hesaplandı. Kısa süren bir deprem olarak bunu değerlendirebiliriz. 6 Şubat depremlerinden sonra yaklaşık 55 bin civarında artçı sarsıntı meydana geldi bu çok ciddi bir rakam." dedi.