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Adana Büyükşehir Belediyesi’nde 25 milyon zarar!

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Giriş: 02.03.2021 09:08
Güncelleme:02.03.2021 09:56
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalışanlara mobbing uyguladı. Kamuyu 25 milyon lira zarara uğrattı. Zeydan Karalar'ın haksız yere işten çıkardığı memurlar açtıkları davaları kazandı. Belediye milyonlarca lira tazminat ödedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçilince 455 memurun sözleşmesini yenilemedi. Haksız yere işten çıkarılanlar durumu yargıya taşıdı.

Davayı kazanan çalışanlar işe iade edilince mobbing uygulanıp sürgün edildi. Çalışanlar mahkemeye başvurdu. Yargı emekçilerin lehine karar verdi.

Adana büyükşehir belediyesi karaların vurdum duymaz uygulamaları sonrası 25 milyon lira tazminat ödemek zorunda kaldı.

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