29 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adalet Bakanlığında görev değişimi: Abdülhamit Gül’ün yerine Bekir Bozdağ atandı

Adalet Bakanlığında görev değişimi: Abdülhamit Gül’ün yerine Bekir Bozdağ atandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2022 02:11
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ getirildi.

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

ADALET BAKANI BOZDAĞ'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı, ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalışan Bozdağ, 1999 yılında Fazilet Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı oldu, Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

Bozdağ, AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002), AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007), AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu ve 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

22. Yasama Dönemi'nde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Dönemi'nde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yapan Bozdağ, 61. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü görevlerinde bulundu, 27. Yasama Dönemi'nde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babası.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Adalet Bakanlığında görev değişimi
Adalet Bakanlığında görev değişimi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Halk TV önünde protesto! İstifasını istediler
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Halk TV önünde protesto! İstifasını istediler
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na dava
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava
FETÖ ile mücadele mesajı!
FETÖ ile mücadele mesajı!
AB’den WhatsApp’a bilgilendirme talebi!
AB’den WhatsApp’a bilgilendirme talebi!
Evlat direnişi kararlılıkla sürüyor!
Evlat direnişi kararlılıkla sürüyor!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İngiliz büyükelçinin ’gizemli’ görüşmeleri
İngiliz büyükelçinin 'gizemli' görüşmeleri
İmamoğlu’nun söylediği sözler alay konusu oldu
İmamoğlu'nun söylediği sözler alay konusu oldu
FETÖ’ye 7 ilde operasyon
FETÖ'ye 7 ilde operasyon
Polis tetiği çeken ismi açıkladı!
Polis tetiği çeken ismi açıkladı!
GATA’da cami açılışı!
GATA'da cami açılışı!
Daha Fazla Video Göster