01 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli yıl mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli yıl mesajı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2023 09:31
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adli yıl öncesi video mesaj yayınladı. Bakan Tunç mesajında, "Türkiye Yüzyılının ilk adli yılını 'Küresel Adaletin Yüzyılı'nın çıkış noktası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan adli yıl mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli yıl mesajı
İşte böyle yok edildiler
İşte böyle yok edildiler
Başkan Erdoğan balıkçılara telsizden seslendi
Başkan Erdoğan balıkçılara telsizden seslendi
En sevdiğim balık hamsi ve kalkan
"En sevdiğim balık hamsi ve kalkan"
500 yıllık sömürü düzeni bitiyor mu?
500 yıllık sömürü düzeni bitiyor mu?
Dünyanın gözü 4 Eylül’deki Soçi Zirvesi’nde
Dünyanın gözü 4 Eylül’deki Soçi Zirvesi’nde
Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu’nu yerle bir etti!
Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu yerle bir etti!
Başkan Erdoğan’ın Gabon’daki konuşması!
Başkan Erdoğan'ın Gabon'daki konuşması!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Rüşvet belgelendi! Mansur Yavaş geri adım attı
Rüşvet belgelendi! Mansur Yavaş geri adım attı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster