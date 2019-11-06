Adalet Bakanı Gül'den Arınç'a 'facia' cevabı

"KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'ın sözleri tartışılmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de tartışmaya dahil olanlar arasında. Gül, Arınç'ın o sözleri için 'facia' yorumunda bulundu. Adalet Bakanı Gül, "Ajite edip devleti mağdur eden konuma sokmak doğru bir yaklaşım değildir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mahkeme kararları eleştirilebilir. Mahkemeler de bu eleştirileri ortadan kaldırmak için kararlarını gerekçeli yazarlar. Gerekçede de kararın nedeni vardır. Türkiye'de FETÖ ve 40 yıllık terör mücadelesi devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Gül şu ifadelerle de Arınç'a cevap verdi.;

"Sıcak köşelerinde kimse Türk yargısını töhbet altında bırakmaya çalışmasın. Ajite edip devleti mağdur eden konuma sokmak doğru bir yaklaşım değildir. Olaya böyle bakmak doğru değil. Türkiye'de Ak Parti ve Cumhurbaşkanımızı FETÖ ile mücadele yalnız bırakanlar da görüldü."