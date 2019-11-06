06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.11.2019

Adalet Bakanı Gül'den Arınç'a 'facia' cevabı

"KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'ın sözleri tartışılmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de tartışmaya dahil olanlar arasında. Gül, Arınç'ın o sözleri için 'facia' yorumunda bulundu. Adalet Bakanı Gül, "Ajite edip devleti mağdur eden konuma sokmak doğru bir yaklaşım değildir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mahkeme kararları eleştirilebilir. Mahkemeler de bu eleştirileri ortadan kaldırmak için kararlarını gerekçeli yazarlar. Gerekçede de kararın nedeni vardır. Türkiye'de FETÖ ve 40 yıllık terör mücadelesi devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Gül şu ifadelerle de Arınç'a cevap verdi.;

"Sıcak köşelerinde kimse Türk yargısını töhbet altında bırakmaya çalışmasın. Ajite edip devleti mağdur eden konuma sokmak doğru bir yaklaşım değildir. Olaya böyle bakmak doğru değil. Türkiye'de Ak Parti ve Cumhurbaşkanımızı FETÖ ile mücadele yalnız bırakanlar da görüldü."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Adalet Bakanı Gül'den Arınç'a 'facia' cevabı
Adalet Bakanı Gül'den Arınç'a 'facia' cevabı
Alman-Fransız kanalından FETÖ belgeseli!
Alman-Fransız kanalından FETÖ belgeseli!
Erdoğan özellikle o ismi koydu!
Erdoğan özellikle o ismi koydu!
Terör örgütü bölgeden neden çekilmiyor?
Terör örgütü bölgeden neden çekilmiyor?
PKK/YPG'li teröristlerin tacizleri sürüyor
PKK/YPG'li teröristlerin tacizleri sürüyor
MSB'den 10 Kasım videosu! Türk milleti...
MSB'den 10 Kasım videosu! "Türk milleti..."
Danıştay'dan Ayasofya için emsal karar!
Danıştay'dan Ayasofya için emsal karar!
Kaşıkçı cinayetinde Kushner izi!
Kaşıkçı cinayetinde Kushner izi!
Başkan Erdoğan: Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz
Başkan Erdoğan: Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz
İşte Kılıçdaroğlu'nun Türkiye şikayetleri
İşte Kılıçdaroğlu'nun Türkiye şikayetleri
Kılıçdaroğlu HDP'lileri bakın nasıl savundu!
Kılıçdaroğlu HDP'lileri bakın nasıl savundu!
Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede...
Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede...
Daha Fazla Video Göster