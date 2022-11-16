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Adalet Bakanı Bozdağ CHP’li Ali Mahir Başarır’a haddini bildirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.11.2022 12:20
Güncelleme:16.11.2022 12:20
Yalova Adalet Sarayı’nda mahkeme salonunu basarak hakimleri ve savcıları tehdit eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ haddini bildirdi. Bozdağ, “Ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem.”dedi. CHP’li Başarır Adalet Bakanı Bozdağ’ın üzerine yürüdü.
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