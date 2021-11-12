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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den annelere ziyaret: O hainler emellerine ulaşamayacak

A Haber
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Giriş: 12.11.2021 11:23
Güncelleme:12.11.2021 11:27
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbeti tutan aileleleri ziyaret etti. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler 802 gündür nöbette. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbeti tutan aileleleri ziyaret etti ve acılarına ortak oldu.

O HAİNLER EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK

Ailelerin hikayelerini dinleyen Bakan Gül, "İnşallah sizlerin burada beklemeniz, bu çığlığınız ile terörü yeneceğiz. O hainler emellerine ulaşamayacak sizler de evlatlarınıza kavuşacaksınız." ifadelerini kullandı.

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