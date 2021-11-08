Son dakika: Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Son dakika haberleri... Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Böylece oturma eylemine katılan aile sayısı 241 oldu. Evladına seslenen anne Sabriye Aydın, ''Evladım Murat Çepni tarafından Samsun'da üniversite okurken kandırılıp kaçırıldı. Oğlum sana sesleniyorum ne olursun dön gel artık. 4 yıl oldu, sesine hasretim.'' dedi.
Ağlayarak HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Sabriye Aydın, evladına çağrıda bulundu.
Sabriye Aydın, ''Evladım Murat Çepni tarafından Samsun'da üniversite okurken kandırılıp kaçırıldı. Oğlum sana sesleniyorum ne olursun dön gel artık. 4 yıl oldu, sesine hasretim. Devlet olarak da aile olarak da arkandayız yavrum. Buradaki annelerin acılarını gördüm, benim de acım aynı olduğu için, onlara destek için buradayım. Dönen çocukları gördükçe benimki de döner diye buradayım. Evladımdan hiçbir haber yok. Ne arama, ne telefon hiçbir şey yok. Bekliyorum seni oğlum, seni almadan gitmeyeceğim ben buradan. Ne olursun çocuğum dön gel.'' dedi.
Ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde gece-gündüz devam ediyor. Evlat nöbetinde şimdiye kadar 33 aile çocuklarına kavuştu.
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