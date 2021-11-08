09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Son dakika: Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Son dakika haberleri... Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Böylece oturma eylemine katılan aile sayısı 241 oldu. Evladına seslenen anne Sabriye Aydın, ''Evladım Murat Çepni tarafından Samsun'da üniversite okurken kandırılıp kaçırıldı. Oğlum sana sesleniyorum ne olursun dön gel artık. 4 yıl oldu, sesine hasretim.'' dedi.

Ağlayarak HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Sabriye Aydın, evladına çağrıda bulundu.

Diyarbakır’da evlat nöbetine bir aile daha katıldı DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNE BİR AİLE DAHA KATILDI

Sabriye Aydın, ''Evladım Murat Çepni tarafından Samsun'da üniversite okurken kandırılıp kaçırıldı. Oğlum sana sesleniyorum ne olursun dön gel artık. 4 yıl oldu, sesine hasretim. Devlet olarak da aile olarak da arkandayız yavrum. Buradaki annelerin acılarını gördüm, benim de acım aynı olduğu için, onlara destek için buradayım. Dönen çocukları gördükçe benimki de döner diye buradayım. Evladımdan hiçbir haber yok. Ne arama, ne telefon hiçbir şey yok. Bekliyorum seni oğlum, seni almadan gitmeyeceğim ben buradan. Ne olursun çocuğum dön gel.'' dedi.

Ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde gece-gündüz devam ediyor. Evlat nöbetinde şimdiye kadar 33 aile çocuklarına kavuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA