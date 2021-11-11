Diyarbakır annelerinden HDP-PKK’ya büyük gözdağı: 1800 gün geçse de terk etmiyorum

TERÖRE KARŞI TEK YÜREK

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, tüm Türkiye'yi kendilerine destek vermeye davet etti. Evlat nöbetinin 800'üncü günü dolayısıyla bugün saat 11.00'de, HDP il binası önünde "Teröre Geçit Yok" yürüyüşü yapacaklarını ifade eden Üçdağ, "Anne ve babalar olarak hepimiz kararlıyız, evlatlarımız gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarım gelin, teslim olun. HDP ve PKK'dan size hayır yok. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun" dedi. Oğlu Aziz için evlat nöbeti tuttuğunu belirten Güzide Demir, 800 gündür yılmadan eylemlerine devam ettiklerini söyledi. Oğlu Bayram için eylem yapan baba Şadin Elhaman, tek amacının çocuğuna kavuşmak olduğunu söyledi. Elhaman, "800 gündür HDP'nin kapısında nöbet tutuyoruz. 1800 gün de geçse çocuğumu almadan bu çadırı terk etmiyorum" dedi.