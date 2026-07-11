Dünya yeni bir çip kriziyle karşı karşıya: Helyum ihracatına kısıtlama geldi

Çin Ticaret Bakanlığı ve Gümrük İdaresi, stratejik öneme sahip helyum ihracatına yönelik kısıtlama kararının derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu. Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde alınan bu karar; çip üretiminden yapay zekaya, sağlık sektöründen uzay teknolojilerine kadar pek çok alanı doğrudan etkileyebilir. Küresel piyasalar, yeni bir tedarik zinciri kırılması ve maliyet artışı endişesiyle gözlerini Pekin’den gelecek yeni açıklamalara çevirdi.