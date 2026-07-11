Zümrüt yeşili obruk yeniden canlandı: Apasaraycık Obruğu eski ihtişamına kavuştu

Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz yıl kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Apasaraycık Obruğu, bereketli yağışların ardından eski ihtişamına kavuştu. 600 metre genişliği ve 80 metre derinliğiyle dikkat çeken devasa paleobruk, büyüleyici zümrüt yeşili rengi ve içindeki canlı popülasyonuyla bölgeye gelen ziyaretçileri hayran bırakıyor. Doğanın yeniden canlandığı o anları A Haber muhabiri Ahmet Çelik yerinden aktardı.