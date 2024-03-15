Aci ailesi isyan etti! Baba Cihantimur: Oğlum Türk hukuku önünde hesap vermeli

İstanbul Eyüpsultan’daki kaza sonrası ABD’ye kaçan firari anne ve oğlunun New York’ta çekilen gülümseyen fotoğrafına Aci ailesinden tepki geldi. Baba Bülent Cihantimur ise bugün olaya ilişkin ilk kez ifade verdi, “oğlum Türk hukuku önünde hesap vermeli" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN