ABD'ye müttefiklik tepkisi! Çalışma grubu teklifi Biden'dan

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,ABD ile kurulacak ortak çalışma grubu ile ilgi açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK / YPG ile iş birliği FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400'lere ilişkin tutumu müttefiiklik ruhu ile bağdaşmıyor. ABD'nin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer bu teklif ABD tarafından Biden tarafından geldi." açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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