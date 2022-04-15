Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında Akıncı B'nin 35 bin feet'lik irtifa rekorunu değerlendirdi! Hava üstünlüğü kuracak

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında Akıncı B'nin yüksek irtifa rekoru olan 35 bin feet'i yorumladı. Motor gücünün 450 beygirden 750 beygire çıktığını belirten Ağar, Akıncı B'lerin hava araçlarına karşı da test edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.