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ABD'nin Biden önderliğindeki yeni yönetimiyle Türkiye'nin ilişkisi nasıl olacak? Trump'ın bundan sonraki hamlesi ne olacak? |Video

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 17:35
Güncelleme:20.01.2021 17:47
ABD Başkanı Trump görevini son seçimlerin galibi Biden'a resmen teslim etti. ABD'nin yeni başkanı Biden oldu. Peki Biden yönetimindeki ABD ile Türkiye'nin ilişkileri nasıl olacak? Trump'ın bundan sonraki hamlesi ne olacak? Bu sorulara A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında yanıt verdi.

ABD'nin Biden dönemiyle yeni bir başlangıç yapacağını ifade eden Murat Akgün, Trump'ın siyaseti bırakmayacağını farklı bir partiyle yeniden geri döneceğini iddia etti.

"ABD'nin yeni yönetimiyle ilişkilerin hiçte kolay olacağını zannetmiyorum" diyen Akgün, Türkiye ile ABD arasında "F-35, S-400, PKK/YPG yardımları, Irak, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, yeni gelmesi muhtemel yaptırımlar iki ülkenin ilişkinlerinin ne kadar gergin olduğunu gösteriyor." dedi.

ABD'de Dışişleri Bakanı olaması beklenen kişinin Türkiye için 'sözde müttefik' diyerek söz etmesinin doğru olmadığını ifade eden Akgün, "Herkes konuşmadan önce bir kere yutkunsun, ondan sonra konuşmaya başlasın. Aksi takdirde ABD ile ilişkilerin geriye dönülmez bir duruma götürür." ifadelerinin kullandı.

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