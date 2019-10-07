08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.10.2019

ABD'nin "Artık bölgede olmayacağız" açıklaması ne anlama geliyor?

Beyaz Saray, Suriye'de oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denildi. ABD'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon açıklamasının ardından bölgede son durum ne? ABD'nin "Artık bölgede olmayacağız" açıklaması ne anlama geliyor?

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
vatandaş vatandaş

Ne anlama gelecek. Ben silahlarımı gönderdim yeterince bu iş için vakit kazandım. Türkiye de yola çıkıyor silah verdiklerim haberiniz olsun diyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 09:06
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tenzile Erdoğan’ın vefatının 8. yıl dönümü
Tenzile Erdoğan’ın vefatının 8. yıl dönümü
Barış Pınarı Harekatı öncesi Suriye sınırında askeri hareketlilik
Barış Pınarı Harekatı öncesi Suriye sınırında askeri hareketlilik
CHP’nin dış politikasını yürüten Ünal Çeviköz’ün terör seviciliği
CHP’nin dış politikasını yürüten Ünal Çeviköz’ün terör seviciliği
Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Sırbistan'da önemli gelişmeyi duyurdu: Hayırlı olsun
Başkan Erdoğan Sırbistan'da önemli gelişmeyi duyurdu: Hayırlı olsun
Suriye Milli Ordusu'ndan terör örgütü PYD-PKK’ya gözdağı
Suriye Milli Ordusu'ndan terör örgütü PYD-PKK’ya gözdağı
Türkiye'nin Suriye operasyonu Tanrıkulu'nu rahatsız etti
Türkiye'nin Suriye operasyonu Tanrıkulu'nu rahatsız etti
Diyarbakır'daki 'Evlat Nöbeti' 35. gününde
Diyarbakır'daki 'Evlat Nöbeti' 35. gününde
Çobanbey'de pazar yerine bombalı saldırı
Çobanbey'de pazar yerine bombalı saldırı
Trump’ın Suriye açıklaması ne anlama geliyor?
Trump’ın Suriye açıklaması ne anlama geliyor?
Namlular YPG/PKK mevzilerine çevrildi
Namlular YPG/PKK mevzilerine çevrildi
YPG/PKK’lı teröristlerin sinsi planı!
YPG/PKK’lı teröristlerin sinsi planı!
Daha Fazla Video Göster