ABD'nin "Artık bölgede olmayacağız" açıklaması ne anlama geliyor?

Beyaz Saray, Suriye'de oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denildi. ABD'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon açıklamasının ardından bölgede son durum ne? ABD'nin "Artık bölgede olmayacağız" açıklaması ne anlama geliyor?