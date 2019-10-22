BİZE ULAŞIN
22.10.2019
ABD'li senatörler terör elebaşını ağırladı! İşte skandal görüşmenin perde arkası |Video
Türkiye'nin ABD ile varılan anlaşma kapsamında verdiği 120 saatlik ara bugün (22 Ekim 2019) sona eriyor. Tabii süre daraldıkça Barış Pınarı Harekatına yönelik Washington'daki itirazlar da boyut değiştirirerek artıyor. Son olarak ABD'li senatörler Washington'da skandal bir buluşma gerçekleştirerek terör örgütü PKK\YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde eş başkanı İlham Ahmed'i ağırladı. İşte skandal görüşmenin perde arkasında yaşananlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.