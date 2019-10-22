ABD'li senatörler terör elebaşını ağırladı! İşte skandal görüşmenin perde arkası |Video

Türkiye'nin ABD ile varılan anlaşma kapsamında verdiği 120 saatlik ara bugün (22 Ekim 2019) sona eriyor. Tabii süre daraldıkça Barış Pınarı Harekatına yönelik Washington'daki itirazlar da boyut değiştirirerek artıyor. Son olarak ABD'li senatörler Washington'da skandal bir buluşma gerçekleştirerek terör örgütü PKK\YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde eş başkanı İlham Ahmed'i ağırladı. İşte skandal görüşmenin perde arkasında yaşananlar...