ABD'li Senatör Graham'dan insanlık dışı açıklama! Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almasını savundu

Yıllardır Filistin’de masumlara kan kusturan Nazi tohumu İsrail, yaklaşık iki aydır Gazze Şeridi’nden her yeri bombalayarak neredeyse nefes alacak yer bırakmadı. 15 bini aşkın masumun katili İsrail, dünya genelinden yoğun tepkiler görürken terörizmin hamisi ABD’den insanlık dışı bir açıklama geldi. Sivil katli yapan katil İsrail’e hak veren ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Savunma Bakanı Lyold Austin ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Gazze'deki sivillerin hedef alınmaması konusunda İsrail'i uyarmalarına tepki gösterdi. İşte detaylar…

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