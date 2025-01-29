29 Ocak 2025, Çarşamba
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ABD’li milyarderlere DeepSeek darbesi! Çin yapay zeka yarışını nasıl değiştirdi?
ABD'li teknoloji şirketlerine Çin'den büyük bir darbe geldi. Ucuza mal edilen Çinli yapay zeka "Deepseek" piyasaları altüst etti. ABD'li milyarderlerin trilyon dolarlık zarara uğradığı belirtiliyor. Peki bir gecede servet kaybeden bu ABD'li milyarderler kim? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.