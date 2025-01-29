29 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ABD’li milyarderlere DeepSeek darbesi! Çin yapay zeka yarışını nasıl değiştirdi?
ABD’li milyarderlere DeepSeek darbesi! Çin yapay zeka yarışını nasıl değiştirdi?

ABD’li milyarderlere DeepSeek darbesi! Çin yapay zeka yarışını nasıl değiştirdi?

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2025 09:00
Güncelleme:29.01.2025 09:01
ABD'li teknoloji şirketlerine Çin'den büyük bir darbe geldi. Ucuza mal edilen Çinli yapay zeka "Deepseek" piyasaları altüst etti. ABD'li milyarderlerin trilyon dolarlık zarara uğradığı belirtiliyor. Peki bir gecede servet kaybeden bu ABD'li milyarderler kim? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’li milyarderlere DeepSeek darbesi! Çin yapay zeka yarışını nasıl değiştirdi?
Telefon görüşmesi izinsiz kaydedildi ve yayınlandı
Telefon görüşmesi izinsiz kaydedildi ve yayınlandı
İşi öğrenirken para kazanıyorlar
İşi öğrenirken para kazanıyorlar
Gençlik Merkezilerinde tatil heyecanı!
Gençlik Merkezilerinde tatil heyecanı!
Türkiye’den Gazze’ye insani yardım
Türkiye’den Gazze’ye insani yardım
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri!
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri!
AK Parti kadın kollarında değişim
AK Parti kadın kollarında değişim
Yükselişimiz şahlanışa dönüşecektir
"Yükselişimiz şahlanışa dönüşecektir"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yükümüz ağır yolumuz uzundur
"Yükümüz ağır yolumuz uzundur"
Turpların büyükleri heybede
"Turpların büyükleri heybede"
Hadi yüzünüz yok! Vicdanınız da mı yok?
"Hadi yüzünüz yok! Vicdanınız da mı yok?"
Yangında gözaltı sayısı 28’e yükseldi
"Yangında gözaltı sayısı 28’e yükseldi"
Daha Fazla Video Göster