ABD'li Kongre Üyesi Bill Keating ile görüşen Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Emperyalistlerle iş tutanlar sonuçta çöp olur!

ABD'li Kongre Üyesi Bill Keating'in "Türkiye'yi Batı rotasına sokmak için Ekrem İmamoğlu ile görüştük" sözleri sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. A Haber'e konuşan İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, "Emperyalistlerle iş tutanlar sonuçta çöp olur. Kullanırlar sonra çöp kadar da değer vermezler. Ondan sonra da yok olur gidersiniz. Bunun bir ton örneği var." dedi. Güçlüer ayrıca bu tür olayların Türkiye'nin içişlerine karışma anlamı da taşıdığının altını kalın harflerle çizdi.

ABD Kongre Üyesi Bill Keating, "Türkiye'yi rotaya sokmak için" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüldüğünü açıkladı.

Keating, ABD Kongresi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nde Doğu Akdeniz üzerine düzenlenen oturumda "Türkiye'nin batı rotasına" girmesi için İmamoğlu kartının oynanması gerektiğini dile getirdi ve "İstanbul Belediye Başkanı'yla, başka insanlarla oturumlar için görüştük. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun skandal görüşmesi ve Keating'in bu sözleri büyük tepkiye neden oldu.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında görüşmeye dair çok önemli tespitlerde bulundu.

"EMPERYALİSTLERLE SONUÇTA ÇÖP OLUR"

Eray Güçlüer şu cümleleri kurdu;

"Emperyalistlerle iş tutanlar sonuçta çöp olur. Kullanırlar sonra çöp kadar da değer vermezler. Ondan sonra da yok olur gidersiniz. Bunun bir ton örneği var. ABD'nin eski dışişleri bakanlarından bir tanesi şu açıklamaya yapıyor; 'Biz başka ülkelerin hainleri ile anlaşır, kendi hainlerimizi asarız.' Şimdi adamların mantalitesi bu. Emperyalistlerle sadece ABD'de değil, Batı da öyledir. Zorlasak Rusya'da öyledir yani. Ağzınıza bir parmak bal bile sürmezler. Kanınızı, iliğinizi sömürürler.

"BEN BU ABD'LİYE KIZMIYORUM"

Hayal kırıklığına uğradım. İyi ki bunları açıkladınız. Bunları bilmiyorduk. Kamuoyu ile bunların paylaşılması lazım. Şunu beklerdim; gelebilirler, konuşabilirler. Böyle bir konuşma çıkması hayal kırıklığıdır. 'Gittik tam selam sabah etmiştik ki iş demokrasi üzerinden Türkiye'yi dizayn etmeye geldiğinde duvar gibi kapılar yüzümüze kapandı. Biz buradan bir şey elde edemedik' denmesini beklerdik. Ben bu ABD'liye kızmıyorum. Çünkü onlar bu. Beyni hala soğuk savaş döneminde kalmış, Türkiye'deki farkı anlayamamış.

"TÜRKİYE'NİN İÇİŞLERİNE KARIŞMA ANLAMINA GELİR"

Kafa hala 1945'te kalmış. Hala Türkiye'de yönetimi de değiştiririz, darbe de yaptırırız, içeride kendimiz uşaklar bulup parayla satın alıp bu ülkeyi istediğimiz hale getiririzi öyle görüyorlarmış yani. Biraz daha ileri gidersek bu Türkiye'nin içişlerine karışma anlamına gelir. Herkes haddini bilsin. Hiç hoş bir şey değil. Millet o görüşenleri de not ediyor.

ABD KONGRE ÜYESİ BILL KEATING KİMDİR?

-BIDEN'IN DEMOKRAT PARTİSİNDEN (2013'TEN BU YANA)

-1985-1999 YILLARI ARASINDA ABD SENATOSU'NDA GÖREV YAPTI

-KIDEMLİ BÜRORATLARDAN BİRİ

-1999-2011 YILLARI ARASINDA NORFOLK BÖLGE SAVCILIĞI YAPTI

-AFGANİSTAN, PAKİSTAN VE IRAK'A GÖNDERİLEN MECLİS HEYETLERİNDE YER ALDI







