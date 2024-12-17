AB’den Türkiye’ye kritik ziyaret! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Suriye'de PKK ve DEAŞ'a yer olmadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri rol oynayamaz" dedi. Öte yandan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çekti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Çınar Özen, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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