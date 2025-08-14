14 Ağustos 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
ABD’den YPG’ye uyarı: Sizi koruyamazsınız! Arap aşiretleri YPG karşı harekete geçti
Suriye'de 10 Mart'ta varılan anlaşmaya rağmen hükümete entegre olmayı reddeden terör örgütü YPG'ye, ABD'den soğuk duş etkisi yapan bir uyarı geldi; "Middle East Eye" gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, Suriye ordusu ve Türkiye'nin YPG'ye karşı harekete geçmesi halinde onları koruyamayacaklarını söyledi. Şam ile bütünleşme sürecinin aksatılmaması gerektiğinin de altı çizildi.