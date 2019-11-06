06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.11.2019

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Cuma günü Ankara’ya geleceği duyuruldu. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye’ye geleceği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü
CHP ve CHP'nin sahip çıktığı teröristler...
CHP ve CHP'nin sahip çıktığı teröristler...
İstanbul’da siber polisinden tarihi operasyon
İstanbul’da siber polisinden tarihi operasyon
Modern İpek Yolu için tarihi gün
Modern İpek Yolu için tarihi gün
Başkan Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız
Başkan Erdoğan: Dindar bir gençlik dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek
Başkan Erdoğan: Dindar bir gençlik dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek
Başkan Erdoğan Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı!
Başkan Erdoğan Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı!
Başkan Erdoğan ilk defa açıklıyorum dedi ve duyurdu
Başkan Erdoğan ilk defa açıklıyorum dedi ve duyurdu
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesi CHP'de kriz çıkardı
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesi CHP'de kriz çıkardı
YPG'li teröristin skandal görüntüleri ortaya çıktı
YPG'li teröristin skandal görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster