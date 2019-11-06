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06.11.2019
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Cuma günü Ankara’ya geleceği duyuruldu. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye’ye geleceği bildirildi.
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