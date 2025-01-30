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ABD’deki uçak kazasında hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı

ABD’deki uçak kazasında hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 09:41
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak düştü. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu. Uçakta 64 kişinin bulunduğu açıklanırken helikopterde 3 askerin olduğu belirtildi. Gelişmeleri bölgede bulunan AA Amerika Haberler Müdürü Can Hasasu A Haber canlı yayınında anlattı. Can Hasasu, nehirdeki suyun soğukluğuna ve buzullara dikkat çekti ve hipotermi riskinin olduğunu söyledi.
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ABD’deki uçak kazasında hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı
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