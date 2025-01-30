ABD’deki uçak kazasında hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak düştü. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu. Uçakta 64 kişinin bulunduğu açıklanırken helikopterde 3 askerin olduğu belirtildi. Gelişmeleri bölgede bulunan AA Amerika Haberler Müdürü Can Hasasu A Haber canlı yayınında anlattı. Can Hasasu, nehirdeki suyun soğukluğuna ve buzullara dikkat çekti ve hipotermi riskinin olduğunu söyledi.

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