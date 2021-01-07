ABD'deki kanlı baskın sonrası Trump yargılanabilir! A Haber canlı yayınında flaş sözler

ABD'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kanlı baskın sonrası sular durulmuyor. Trump ve Biden'ın peş peşe yaptığı açıklamalar... Tansiyonun yükseldiği Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi... Biden'ın başkanlığının resmiyet kazanması... ABD'de neler oluyor? Trump yaşanan bu son gelişmeler sonrası göre azledilebilir mi? Trump'ın önümüzdeki günlerde yargılanma ihtimali var mı? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan SETA Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi yanıt verdi. Pirinççi, "Yasal olarak Trupm'ın yargılanması önünde hiçbir engel yok. Yargılanabilir" dedi.

ABD'de son yaşananlar sonrası neler yaşanıyor? Trump yargılanacak mı? Bundan sonra neler olacak? SETA Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi A Haber canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmelerini değerlendirdi:

"TRUMP YARGILANABİLİR"

Bundan sonra Trump'ın geleceği ABD'nin siyasal kutupsallaşmasının nereye doğru evrilmesine bağlı. Trump ile ilgili yargılama yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Şu son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle bilr Trump'ın görevde kalacağı şu 14 gün içerisinden bile dava açılma imkanı ve görevinden azledilme durumu var.

Yasal anlamda ABD mahkemelerinin Trump'a dava açma ve yarılama imkanları var diyen Pirinççi, "Bunun ortaya çıkaracağı ciddi bir maliyet var. ABD toplumunda on yıllardır süre gelen ve son yıllarda giderek artış gösteren toplumsal kutupsallaşmanın sokağa taşma ihtimali... Trump her ne kadar seçimi kaybetse de Amerikan tarihindeki en fazla oy olarak seçimi kaybeden başkan pozisyonunda... Trump hakkında alınacak bir yargılama kararı, Biden göreve başlasa bile gerginliği yükseltir" ifadelerini kullandı.

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