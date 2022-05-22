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ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

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Giriş: 22.05.2022 16:13
Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarla ilgili türk vatandaşlarını uyardı. Uyarıda, Amerikan polisinin gerçek mermi ve elektro şok kullanımı ihtimaline karşı protesto ve gösteri alanlarından uzak durulması çağrısında bulunuldu.
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