ABD’de Türk öğrenciye Gazze gözaltısı! Sınır dışı mı edilecek?

ABD'nin en prestijli burslarından biri ile doktora öğrenimini sürdüren üniversite öğrencisi Rümeysa Öztürk, İsrail'i eleştirdiği bir makalesi sebebi ile gözaltına alındı. Herhangi bir suçlama olmadan alıkoyulan Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. A Haber’in ABD muhabiri İrfan Sapmaz bölgeden son gelişmeleri aktardı.

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