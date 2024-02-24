ABD’de bir kez daha gizemli alarm balonu! Güvenlik tehdidi oluşturmuyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kez daha 'casus balon' paniği yaşandı. Şubat 2023'te bir Amerikan üssü üzerinde uçan ve Çin'e ait olduğu öne sürülen hava balonuna benzer bir cisim, bu kez Colorado'da ortaya çıktı. Balonu takip altına alan yetkililer, manevra kabiliyeti bulunmayan cismin tehdit oluşturmadığını açıkladı.

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