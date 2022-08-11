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ABD-YPG'nin petrol vurgunu görüntülendi! Suriye petrolünün yüzde 83'ünü kaçırıyorlar

A Haber
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Giriş: 11.08.2022 16:28
Son dakika haberi... Suriye'deki petrolü yüzlerce araçla Irak'a kaçırdılar. ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelerde yüzlerce askeri araçla petrol kaçırdığı görüntüler ortaya çıktı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede "Şapka düştü kel göründü" ifadelerini kullandı.
ABD-YPGnin petrol vurgunu görüntülendi ABD-YPG'NİN PETROL VURGUNU GÖRÜNTÜLENDİ

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