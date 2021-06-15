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ABD-Türkiye ilişkileri NATO zirvesi sonrası nasıl olacak?

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Giriş: 15.06.2021 00:16
Güncelleme:15.06.2021 00:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi kapsamında yaptığı kritik görüşmenin yankıları sürüyor. Araştırmacı Yazar Dr.Bülent Yavuz görüşme sonrası ilişkilerin seyrine yönelik A Haber'e özel son derece önemli açıklamalarda bulundu. ABD basınının görüşmeyi nasıl yorumladığına değinen Yavuz, Başkan Erdoğan'ın ABD'ye ne zaman gideceğini de açıkladı. Yavuz kritik görüşmeye yönelik ABD'li bir bürokratın iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi bir tamirat süreceğine gidileceğini ifade ettiğini belirtti. İşte detaylar...
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