ABD Suriye’yi bölmek mi istiyor? A Haber’de çarpıcı yorum

ABD Suriye’yi bölmek mi istiyor? A Haber’de çarpıcı yorum

Giriş: 27.08.2025 01:24
ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Suriye’ye ilişkin açıklamaları hem Washington’da hem de Ankara’da gündeme oturdu. ABD basınında “Washington yön mü değiştiriyor?” yorumları yapılırken, Türkiye’de de açıklamalar dikkatle takip edildi. A Haber’de canlı yayına katılan uzman isimler, sürecin seyrine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Bülent Erandaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kılıç kınından çıkınca kaleme ve kelama gerek yok” sözlerini yorumlayarak “Bu Türkiye’nin kadife eldiven içindeki demir yumruğudur” diyerek Türkiye’nin Suriye ile ortak bir operasyona hazır olduğuna dikkat çekti ve “Geri sayım başladı” ifadelerini kullandı.
