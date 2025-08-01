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ABD- Rusya savaşı mı başlıyor? Moskova’yı yıkarım diyen Trump ne yapacak? | Nükleer güce sahip ülkeler asla savaşmaz

ABD- Rusya savaşı mı başlıyor? "Moskova'yı yıkarım" diyen Trump ne yapacak? | "Nükleer güce sahip ülkeler asla savaşmaz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 10:03
ABD Başkanı Trump’ın, Putin’i Ukrayna’ya saldırmaktan caydırmak için Moskova’yı bombalamakla tehdit ettiği öne sürüldü. Ardından Rusya’ya 10 gün süre veren Trump, anlaşma sağlanamazsa gümrük vergileri ve diğer yaptırımların uygulanacağını açıkladı. Gerilim tırmanırken A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Murat Özer, "Bize sanki savaş çıkacakmış gibi gösteriyorlar. Ancak nükleer güce sahip ülkeler asla birbiriyle savaşmaz. Gerçek çatışma, Filistin, Ukrayna ve Afganistan gibi mazlum coğrafyalarda yaşanıyor" ifadelerini kullandı.
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ABD- Rusya savaşı mı başlıyor? Moskova’yı yıkarım diyen Trump ne yapacak? | Nükleer güce sahip ülkeler asla savaşmaz
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