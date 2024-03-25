ABD Moskova saldırısını biliyor muydu?

Rusya'da meydana gelen terör saldırısının arka planı ne? Terör saldırısı ile ne hedeflendi? Rusya nasıl cevap verecek? Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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