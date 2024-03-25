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ABD Moskova saldırısını biliyor muydu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 12:47
Rusya'da meydana gelen terör saldırısının arka planı ne? Terör saldırısı ile ne hedeflendi? Rusya nasıl cevap verecek? Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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