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ABD mahkemesinden Cihantimur kararı! Eylem Tok ve oğlu iade edilecek

ABD mahkemesinden Cihantimur kararı! Eylem Tok ve oğlu iade edilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 09:19
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı ciple çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok için karar çıktı. ABD mahkemesi, anne-oğulun Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Karar sonrası konuşan acılı baba Özer Aci, "Türk adaletine teslim olsunlar. Eli kelepçeli gelmesin dedik, onlar öyle gelmeyi tercih ettiler." ifadesini kullandı.
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ABD mahkemesinden Cihantimur kararı! Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
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