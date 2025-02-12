12 Şubat 2025, Çarşamba
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ABD mahkemesinden Cihantimur kararı! Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı ciple çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok için karar çıktı. ABD mahkemesi, anne-oğulun Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Karar sonrası konuşan acılı baba Özer Aci, "Türk adaletine teslim olsunlar. Eli kelepçeli gelmesin dedik, onlar öyle gelmeyi tercih ettiler." ifadesini kullandı.