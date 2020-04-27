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ABD koronavirüs ile nasıl mücadele ediyor? Prof. Paul Offit, A Haber'e flaş açıklamalar | Video
Dünyanın gözü, kulağı salgının merkezi haline gelen ABD’nin üzerinde... Peki, hastanelerde son durum ne? Donald Trump yönetimi nasıl bir strateji izliyor? Koronavirüs ile mücadelede nerede yanlış yaptı ABD? ABD’li ünlü çocuk doktoru Prof. Paul Offit, A Haber'e anlattı. İşte A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy'un özel röportajı…
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