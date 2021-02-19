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"ABD korkaktır savaşamaz" A Haber canlı yayınında flaş sözler

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 00:16
Güncelleme:19.02.2021 00:20
A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan emekli kıdemli albay Mithat Işık canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Işık, "ABD'liler çok korkaktır savaşamaz, teknolojiye güveniyorlardı. Artık teknoloji de iş yapamayacak. ABD'deki sivil toplum kuruluşları 1 ABD askerinin tabutunun bile uçaktan inmesini artık kabul edemiyor. Onun için PKK/YPG/PYD'yi kullanıyor. ABD ne zamana kadar bu bölgede kalacak? ABD buradan kaçacaktır. Göreceksiniz ABD yakında Haşdi Şabi'yi de silahlandıracaktır." ifadelerini kullandı.
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