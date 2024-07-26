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ABD Kongresi'ndeki katliam alkışları! Cani Netanyahu’nun ABD gezi “dokunulmazım” mesajı mı veriyor?

ABD Kongresi'ndeki katliam alkışları! Cani Netanyahu’nun ABD gezi “dokunulmazım” mesajı mı veriyor?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 26.07.2024 11:28
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington trafiği tepkilerin gölgesinde sürdü.  Ünlü milyarder Elon Musk, Başkan Biden ve muhtemel başkan adayı Kamala Harris ile bir araya geldi. Sokaklardaysa protesto gösterileri devam etti. Kongre’deki utanç alkışları ise konuşulmaya devam ediyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Hazar Vural Jane değerlendirdi.
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