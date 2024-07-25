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ABD Kongresi'ndeki iğrenç görüntülere A Haber canlı yayınında sert tepki: ABD Siyonist Yahudilerin maymunudur!

ABD Kongresi'ndeki iğrenç görüntülere A Haber canlı yayınında sert tepki: ABD Siyonist Yahudilerin maymunudur!

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 10:05
ABD Kongresi utanç gününü yaşadı. Gazze kasabı katil Netanyahu konuşurken defalarca ayakta alkışlanmasını izleyenlerin kanı dondu. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen o anlara A Haber Spikeri Erkan Tan canlı yayında sert tepki gösterdi. Öte yandan kongrede, Almanya'da Hitler'e herkes selam dururken yaşanan zulme ortak olmayıp bunu protesto eden August Landmesser'ın fotoğrafını anımsatan bir olay yaşandı.
İğrenç görüntülere sert tepki! İĞRENÇ GÖRÜNTÜLERE SERT TEPKİ!

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