ABD Kongresi'ndeki iğrenç görüntülere A Haber canlı yayınında sert tepki: ABD Siyonist Yahudilerin maymunudur!

ABD Kongresi utanç gününü yaşadı. Gazze kasabı katil Netanyahu konuşurken defalarca ayakta alkışlanmasını izleyenlerin kanı dondu. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen o anlara A Haber Spikeri Erkan Tan canlı yayında sert tepki gösterdi. Öte yandan kongrede, Almanya'da Hitler'e herkes selam dururken yaşanan zulme ortak olmayıp bunu protesto eden August Landmesser'ın fotoğrafını anımsatan bir olay yaşandı.