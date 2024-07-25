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ABD Kongresi'ndeki iğrenç görüntülere A Haber canlı yayınında sert tepki: ABD Siyonist Yahudilerin maymunudur!

ABD Kongresi utanç gününü yaşadı. Gazze kasabı katil Netanyahu konuşurken defalarca ayakta alkışlanmasını izleyenlerin kanı dondu. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen o anlara A Haber Spikeri Erkan Tan canlı yayında sert tepki gösterdi. Öte yandan kongrede, Almanya'da Hitler'e herkes selam dururken yaşanan zulme ortak olmayıp bunu protesto eden August Landmesser'ın fotoğrafını anımsatan bir olay yaşandı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 25.07.2024 10:02 Güncelleme: 25.07.2024 10:05
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ABD Kongresi’ndeki iğrenç görüntülere A Haber canlı yayınında sert tepki: ABD Siyonist Yahudilerin maymunudur!

Gazze'de soykırım yapan katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu onur konuğu olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne kongresinde ağırlandı.

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ABD Kongresi’ndeki iğrenç görüntülere A Haber canlı yayınında sert tepki: ABD Siyonist Yahudilerin maymunudur!

Soykırımcı Netanyahu kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanarak karşılandı,

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ABD Kongresi’ndeki iğrenç görüntülere A Haber canlı yayınında sert tepki: ABD Siyonist Yahudilerin maymunudur!

Daha sonra ABD Kongresi'nde konuşan Netanyahu kendilerine verdiği destekten ötürü Biden'a teşekkür etti.

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ABD Kongresi’ndeki iğrenç görüntülere A Haber canlı yayınında sert tepki: ABD Siyonist Yahudilerin maymunudur!

Netanyahu, kendisiyle birlikte ABD'ye götürdüğü Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli bir askeri de kongre üyelerine alkışlattı.

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ABD Kongresi’ndeki iğrenç görüntülere A Haber canlı yayınında sert tepki: ABD Siyonist Yahudilerin maymunudur!

İsrail Başbakanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail aleyhine aldığı kararlara da tepki gösterdi, ABD'den de daha fazla silah desteği vermesini istedi.