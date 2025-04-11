ABD-İran savaşı mı başlayacak? A Haber’de dikkat çeken yorum: İsrail’in yerini Fransa alacak

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Nisan'da İran ile yapılacak nükleer toplantı öncesi savaş tehdidinde bulunmuştu. Trump 'İran anlaşmayı reddederse askeri hamleye yaparız ve İsrail'de bu sürece dahil olur' ifadelerini kullandı. Peki İran ile ABD nükleer konusunda anlaşma sağlayamazsa savaş mı başlar? ABD İran'ı bombalarsa ne olur? A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mete Sohtaoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu. Sohtaoğlu olası bir savaş durumunda İsrail'in değil Fransa'nın devreye gireceğine dikkat çekti.