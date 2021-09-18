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ABD Irak'tan çekiliyor! Eğitim ve danışmanlık misyonu kalacak

A Haber
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Giriş: 18.09.2021 11:41
Güncelleme:18.09.2021 11:42
ABD askerleri sahadan çekilmeye devam ediyor. 31 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen çekilen ABD, şimdi de Irak'taki askerlerini çekiyor. Muharip birlikleri dönecek, eğitim ve danışmanlık misyonu kalacak. Anbar ve Erbil'deki muharebe birliklerinin sayısı azaltılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
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