ABD ile kritik görüşmeler! Büyükelçi Kılıç, ABD Ankara büyükelçisi Flake kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri ile kritik görüşmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD temsilcilerini kabul etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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