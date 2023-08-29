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ABD ile kritik görüşmeler! Büyükelçi Kılıç, ABD Ankara büyükelçisi Flake kabul etti

A Haber
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Giriş: 29.08.2023 15:22
Amerika Birleşik Devletleri ile kritik görüşmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD temsilcilerini kabul etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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