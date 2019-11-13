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13.11.2019

ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek için Washington'a gitmişti. Bugün Trump ile görüşme gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beyaz Saray'a geldi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ABD Başkanı Donald Trump ve eşi kapıda karşıladı. İşte tüm dünyanın takip ettiği buluşmanın ilk dakikaları...

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