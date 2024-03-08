ABD Başkanı Joe Biden’dan itiraf niteliğinde açıklama: Gazze'de öldürülenlerin çoğu Hamas üyesi değildi

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında itiraf niteliğinde bir açıklama yaparak, "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü." dedi.

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