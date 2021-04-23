ABD Başkanı Joe Biden sözde Ermeni Soykırımı'nı tanırsa Türkiye-ABD ilişkileri nasıl etkilenecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında gözler yarın Biden'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Kritik telefon görüşmesini A Haber ekranlarında yorumlayan Araştırmacı Bülent Yavuz, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof.Dr. İrfan Kaya Ülger, Galatasaray Üniversitesi Prof.Dr. Enis Tulça konuya ilişkin önemli cümleler söyledi. Peki ABD Başkanı Joe Biden yarın yapacağı konuşmada sözde "Ermeni soykırımını" iki ülke arasındaki ilişkiler nasıl etkilenecek?