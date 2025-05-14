14 Mayıs 2025, Çarşamba
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ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da: Suriye'ye yaptırımlar sona erdirildi
ABD Başkanı Riyad'da yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Trump, yaptırımların kaldırılması kararını Başkan Erdoğan ile birlikte aldığını belirtti. Trump, Riyad'da yaptığı konuşmada Suriye'ye yaptırımların kaldırılması konusunda Başkan Erdoğan'ı işaret ederek "Türkiye'den dostumla konuştum. En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı" dedi.