ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan’da: Suriye’ye yaptırımlar sona erdirildi

ABD Başkanı Riyad'da yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Trump, yaptırımların kaldırılması kararını Başkan Erdoğan ile birlikte aldığını belirtti. Trump, Riyad'da yaptığı konuşmada Suriye'ye yaptırımların kaldırılması konusunda Başkan Erdoğan'ı işaret ederek "Türkiye'den dostumla konuştum. En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı" dedi.

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