ABD Başkan adayı Joe Biden için "tacizci" iddiası! Görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor

Joe Biden ve Donald Trump arasındaki seçim yarışı devam ederken ABD Başkan adayı Joe Biden’ın yıllar önce 'Pizza Gate' ile ortaya çıkan taciz iddiaları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Farklı mekan ve zaman dilimlerinde, kameralar önünde çocuklara olan yaklaşımları örnek gösterilen Biden’in pedofili olduğu iddia ediliyor.