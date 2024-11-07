ABB'nin israfında bir yenisi daha! 80 milyon TL'lik konser ortaya çıktı ABB meclisi karıştı

Son günlerde düzenledikleri milyonlarca liralık konserlerle gündeme gelen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin israfında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Mansur Yavaş'ın yönettiği belediye 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş ve 71 milyon TL'lik Mor ve Ötesi konseri düzenlemiş ve bu duruma tepki yağmıştı. Bu kez konser israfında ABB'nin tam 80 milyon TL'ye Candan Erçetin konseri düzenlediği ortaya çıktı. Bugün düzenlenen ABB Kasım ayı meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın CHP'li belediyenin bu israfını ortaya çıkararak sert tepki gösterdi. CHP sıralarından gelen sataşmalar arbedeye dönüştü. CHP’li meclis üyelerinin AK Partili meclis üyelerine yumruklarla saldırması sonucu oturum sona erdirildi. İşte detaylar...

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