07 Kasım 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
ABB'nin israfında bir yenisi daha! 80 milyon TL'lik konser ortaya çıktı ABB meclisi karıştı

ABB'nin israfında bir yenisi daha! 80 milyon TL'lik konser ortaya çıktı ABB meclisi karıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2024 20:11
Son günlerde düzenledikleri milyonlarca liralık konserlerle gündeme gelen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin israfında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Mansur Yavaş'ın yönettiği belediye 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş ve 71 milyon TL'lik Mor ve Ötesi konseri düzenlemiş ve bu duruma tepki yağmıştı. Bu kez konser israfında ABB'nin tam 80 milyon TL'ye Candan Erçetin konseri düzenlediği ortaya çıktı. Bugün düzenlenen ABB Kasım ayı meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın CHP'li belediyenin bu israfını ortaya çıkararak sert tepki gösterdi. CHP sıralarından gelen sataşmalar arbedeye dönüştü. CHP’li meclis üyelerinin AK Partili meclis üyelerine yumruklarla saldırması sonucu oturum sona erdirildi. İşte detaylar...
CHPli ABBnin israfında bir yenisi daha! CHP'Lİ ABB'NİN İSRAFINDA BİR YENİSİ DAHA!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABB’nin israfında bir yenisi daha! 80 milyon TL’lik konser...
ABB'nin israfında bir yenisi daha! 80 milyon TL'lik konser...
A Haber Narin’in mezarının başında!
A Haber Narin’in mezarının başında!
Hakimdem amca Salim Güran’a sert tepki: Sen çok akıllısın!
Hakimdem amca Salim Güran'a sert tepki: Sen çok akıllısın!
Türkiye konuştuğu cinayette köy halkı sessizliğini bozmadı!
Türkiye konuştuğu cinayette köy halkı sessizliğini bozmadı!
Anne Yüksel Güran: Hiçbirini olay günü görmedim
Anne Yüksel Güran: Hiçbirini olay günü görmedim
A Haber Eğertutmaz Deresi’nde
A Haber Eğertutmaz Deresi’nde
İşte Enes Güran’ın duruşmadaki ifadeleri
İşte Enes Güran’ın duruşmadaki ifadeleri
Emine Erdoğan’dan Kırgız Tarih Müzesi’ne ziyaret
Emine Erdoğan’dan Kırgız Tarih Müzesi’ne ziyaret
Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış oturumuna katılıyor
Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış oturumuna katılıyor
İsrail’e gücümüzü göstermeliyiz
İsrail'e gücümüzü göstermeliyiz
Beyrut’ta peş peşe patlamalar!
Beyrut'ta peş peşe patlamalar!
İsrail’e bir darbe daha!
İsrail'e bir darbe daha!
Daha Fazla Video Göster