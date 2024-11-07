ABB’nin israfında bir yenisi daha! 80 milyon TL’lik konser ortaya çıktı ABB meclisi karıştı

29 Ekim kutlamalarında 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş konseri düzenleyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tepkiler devam ederken bu kez bir konser israfında bir yenisi daha ortaya çıktı. Mayıs ayında konser veren Mor ve Ötesi'ne 71 milyon TL ödeme yapan CHP'li ABB geçtiğimiz sene 29 Ekim'de Candan Erçetin konseri ve Murda konseri için toplamda 97 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın'ın söz konusu israfı dile getirmesinin ardından CHP sıralarından gelen sataşmalar arbedeye dönüştü. ve belediye meclisinde CHP'li üyeler AK Partili üyelere yumruklu saldırıda bulundu.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ebru Gündeş konseri için 69 milyon 15 bin TL ücret vereceği ortaya çıkmış ve Mansur Yavaş yönetimindeki belediyenin bu israfına tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel "Konserden, organize edilmeden önce haberimiz yoktu. Ebru Gündeş, Rıza Zarraf'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı" demişti.

MOR VE ÖTESİ'NE 71 MİLYON TL!

69 milyon TL'lik konser tartışmaları sürerken bu kez bir skandal daha tepkiye neden oldu. CHP'li belediyenin mayıs ayında düzenlenen Mor ve Ötesi konserine tam 71 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

29 Ekim 2023'de düzenlenen Candan Erçetin ve Murda Konseri için 80 Milyon TL ödendiği ortaya çıktı. Organizasyonun, daha önceki iki konseri de organize eden Enfest Organisazyon şirketi tarafından düzenlendiği görüldü. 2023'de 80 Milyon TL olarak ödenen rakamın bugünün kuruyla 97 Milyon TL olduğu belirtildi.

4 YILDA 98 ADET MİLYONLARCA TL'LİK KONSER

AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB Kasım ayı meclis toplantısında Mansur Yavaş'ın konser israfını gündeme getirerek ABB' nin 2023 yılı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Candan Erçetin ve Murda konseri için 80 Milyon bin TL ödediğini kaydetti.

Konser organizasyonunun Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri ile birlikte 4 yılda ABB' den 98 adet Konser organizasyonu işi alan Enfest Organizasyon tarafından düzenlendiği belirtildi.

AK PARTİLİ NİHAT YALÇIN'DAN SERT TEPKİ

AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, CHP'li belediyeye sert tepki göstererek ''Belediye aslı hizmetleri anlamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde en kötü dönemini yaşıyorken, Konser skandallarının arka arkaya geldiğini görüyoruz." dedi.

Bu israfın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve denetlenebilirlikten uzak olduğunu belirten Yalçın, "Bu ihaleler EKAP'ta bile gözükmemektedir. Bununla ilgili ne ihale ilanı var ne sonuç ilanı var. " şeklinde konuştu. Yalçın'ın konuşmasının tamamı şu şekilde:

Ebru Gündeş konserine 69,Mor ve Ötesi konserine de 71 Milyon Lira ödendiği ortaya çıktı. Ama asıl bomba şu, tüm bu rakamların daha üstünde 29 Ekim 2023 günü yapılan Candan Erçetin ve Murda konseri için Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi 80 Milyon 40 Bin TL ödeme yapmıştır. Bakın bunun da ödeme belgesi de var. Sözleşmesi de var. Hepsi var. 80 Milyon 40 Bin TL ödeme yapmıştır o günün kuruyla dolara çevirdiğimizde 2 Milyon 838 Bin dolar yapıyor. Bugünkü kurla 97 Milyon 200 Bin TL ödeme yapılmıştır. Bu tarihi bir rakamdır. Hiçbir belediyede tarihte böyle tutar yoktur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi artık eserlerle hizmetlerle anılan bir belediye değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi eser ve belediyeciliği olmaktan artık çıkmış, yapılan bu devasa konserlerle Mansur Yavaş'ın reklam ajansı haline dönüşmüştür. Vur patlasın çal oynasın belediyesidir.

ABB MECLİSİ'NDE CHP'LİLER AK PARTİLİ ÜYELERE SALDIRDI!

Bugün düzenlenen ABB Kasım ayı meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın Mansur Yavaş'ın 29 Ekim 2023 yılında Candan Erçetin konseri için 80 Milyon TL ödendiğini ortaya çıkarttı. CHP sıralarından gelen sataşmalar arbedeye dönüştü. CHP'li meclis üyelerinin AK Partili meclis üyelerine yumruklarla saldırması sonucu oturum sona erdirildi.