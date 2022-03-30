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AB Delegasyon Başkanı Nikolous Meyer - Landrut'tan Türkiye yorumu

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Giriş: 30.03.2022 17:54
AB Delegasyon Başkanı Nikolous Meyer - Landrut A Para'ya özel verdiği röportajda son derece önemli açıklamalarda bulundu. Landrut, Rusya'nın Ukrayna'yı istila ettiğinin altını çizerken AB'nin yıl sonuna kadar Rusya'ya enerji konusunda olan bağımlılığını azaltacağını da vurguladı. Diğer yandan Türkiye'nin krizin çözümü konusundaki çabalarını değerlendiren Landrut "Türk heyetinin çabalarını da çok takdir ediyoruz." dedi.
AB Delegasyon Başkanı Nikolous Meyer - Landrut’tan Türkiye yorumu
AB Delegasyon Başkanı Nikolous Meyer - Landrut'tan Türkiye yorumu
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